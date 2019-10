++ Europäische Aktien eröffnen am Freitag höher ++ DE30 kämpft an oberer Grenze des bullischen Trendkanals ++ SAP erholt sich nach vorläufigem Q3-Ergebnis ++Der Handelsbeginn am Freitag wird zweifellos von den jüngsten Schlagzeilen zu den laufenden Gesprächen zwischen den USA und China in Washington dominiert. Auch wenn europäische Aktien heute im Aufwind sind, ist eine solche Entwicklung bei den Futures der US-Indizes nicht erkennbar, da das Trump-Liu-Treffen am heutigen Abend einen erheblichen Einfluss haben könnte. ...

