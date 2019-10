Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 11.10.2019 / 12:38 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, Großbritannien hat uns gemäß § 43 Abs. 1 WpHG am 09.10.2019 im Zusammenhang mit der Überschreitung bzw. Erreichung der 10%-Schwelle oder einer höheren Schwelle vom 01.10.2019 über Folgendes informiert: Absichtserklärung In Bezug auf § 43 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) über die Meldepflichten, die für die Beteiligung von Baillie Gifford & Co an Delivery Hero SE gelten, finden Sie folgende Erklärung von uns, Baillie Gifford & Co und unseren Tochtergesellschaften (zusammen nachfolgend die 'Meldepflichtigen'): Baillie Gifford & Co Baillie Gifford Overseas Limited Die Überschreitung des Schwellenwertes ist nicht auf Erwerbe der Meldenden zurückzuführen, sondern auf Zurechnungen von Investmentmanagern und Beratern, die als Tochtergesellschaften von mindestens einem der Meldenden qualifizieren und denen Stimmrechte zugerechnet werden. Hinsichtlich der mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele, teilen wir, die Meldepflichtigen, mit, dass: 1. Die Investitionen dienen sowohl der Umsetzung strategischer Ziele als auch der Erzielung von Handelsgewinnen. Dies ergibt sich aus der allgemeinen Absicht der Meldepflichtigen, langfristig maximale Rendite für ihre Kunden zu erzielen. 2. Wir beabsichtigen innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. Wir beabsichtigen eine maximale Rendite für die Kunden der Meldepflichtigen zu erzielen, weshalb wir in den kommenden zwölf Monaten Aktien kaufen oder verkaufen könnten. 3. Wir streben eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leistungs- und Aufsichtsorgane der Emittentin an. Wir werden weiterhin unser Stimmrecht in der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft und in etwaigen außerordentlichen Hauptversammlungen ausüben, sofern solche im besten Interesse unserer Kunden einberufen werden. 4. Wir streben keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnisses von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. Jedoch könnten wir über solche Themen in gleicher Weise abstimmen, wie wir es in Nr. 3 dargelegt haben. Hinsichtlich der Herkunft der verwendeten Mittel teilen wir, die Meldepflichtigen, mit: Zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte wurden Kundengelder verwendet. 11.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Internet: www.deliveryhero.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 888847 11.10.2019 ISIN DE000A2E4K43 AXC0119 2019-10-11/12:39