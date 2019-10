Wir hatten es mehrfach angedeutet. Der Infrastruktur-Investor Morgan Stanley Infrastructure Partners will sämtliche Anteile der Cleantech-Gesellschaft PNE übernehmen und dafür statt 3,50 bis 3,80 € nun 4 € bieten. In Cuxhaven stößt die Offerte inzwischen auf Wohlwollen. Als Bieterin wird die Photon Management GmbH fungieren. Aber:



Das Angebot ist mit einer Mindestannahmeschwelle von 50 % plus einer Aktie versehen. Somit ist es nicht in trockenen Tüchern und die Frage lautet, ob der aktivistische Investor AOC den neuen Preis toleriert. Sicher ist: Andere Interessenten soll es geben. Zunächst warten wir einfach ab. Mehr zu dem Thema, wenn das offizielle Gebot vorliegt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV