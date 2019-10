Paris (www.aktiencheck.de) - An Krisenherden hat es im bisherigen Jahresverlauf sicherlich nicht gemangelt, im Gegenteil, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". Die Handelsstreitigkeiten der USA mit einigen anderen Staaten - allen voran China -, die Never-Ending-Story rund um den Brexit und die geopolitischen Risiken im Nahen Osten seien nur einige Entwicklungen, die Anleger verunsichert hätten und weiterhin in Atem halten würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...