Die Deutsche Bank hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Kurzfristig sieht Analystin Silvia Cuneo in den Aktien des Essenslieferanten eine gute Kaufchance (Short-term Investment Idea). Nach den Halbjahreszahlen Anfang September habe das Papier deutlich nachgegeben, was nichts mit der Geschäftsentwicklung zu tun, schrieb die Expertin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Liquiditätslage ermögliche dem Unternehmen, die Expansion der Geschäfte mittelfristig aufrechtzuerhalten. Daher erschienen die Sorgen am Markt übertrieben. Die Zahlen für das dritte Quartal könnten ein positiver Kurstreiber werden./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2E4K43