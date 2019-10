(Technische Wiederholung)

LONDON (Dow Jones)--BP setzt sein Veräußerungsprogamm schneller um als erwartet. Wie der britische Ölkonzern mitteilte, sollen Vermögenswerte bis Ende des Jahres für rund 10 Milliarden US-Dollar verkauft werden und damit ein Jahr früher als erwartet. Das Ergebnis im dritten Quartal werde jedoch durch damit verbundene Steueraufwendungen belastet. Die Aktie notiert in London 1,3 Prozent leichter.

Die Transaktionen sind Teil eines Veräußerungsprogramms, das 2018 nach dem Kauf von US-Vermögenswerten von dem Rohstoffkonzern BHP aufgelegt wurde. Die Umsetzung sei durch den Verkauf von Vermögenswerten in Alaska für 5,6 Milliarden Dollar an Hilcorp Energy erheblich beschleunigt worden. Bei der Transaktion handelt es sich laut BP um die größte im Rahmen des Programms, sie soll voraussichtlich 2020 abgeschlossen werden. Zudem seien vier Verkäufe von Gasanlagen in den USA vereinbart worden.

Der Konzern kündigte an, dass durch die Verkäufe voraussichtlich nicht zahlungswirksame Steuerbelastungen von 2 bis 3 Milliarden Dollar im dritten Quartal anfallen dürften. Die Schuldenquote des Konzerns soll bis Jahresende weiterhin über der angestrebten Spanne von 20 bis 30 Prozent liegen. Jedoch soll 2020 die Nettoverschuldung sinken und den Zielvorgaben entsprechen.

Die Produktion im dritten Quartal wurde durch Rückgänge in Geschäftsregionen mit hohen Margen belastet, so BP. Die Förderung im Golf von Mexiko sei durch den Hurrikan Barry "erheblich beeinträchtigt" worden. Daraus habe sich ein Produktionsrückgang um rund 100.000 Barrel pro Tag ergeben.

Die effektive Steuerquote des Konzerns liege im dritten Quartal mit 50 Prozent deutlich über dem vorherigen Quartal, da mehr Öl in Regionen mit höheren Steuersätzen gefördert worden sei. Der Jahresausblick einer Steuerquote von 40 Prozent wurde jedoch bestätigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 07:17 ET (11:17 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.