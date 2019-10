Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Der Countdown zu den 7. CISM Military World Games läuft, während sich der goldene Oktober in prächtigen Farben zeigt. Nach Aussage der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Wuhan Development Zone finden die 7. CISM Military World Games vom 18.-27. Oktober in Wuhan statt.



Die Veranstaltungsorte, Athletendörfer und Medienzentren sind in den vier Regionen Zhuankou, Houhu, Guanggu und Huangjiahu untergebracht. Derzeit läuft in der Wuhan Development Zone die Renovierung des Hauptstadions für die Spiele, Eröffnungs- und Abschlussfeiern und andere Highlights. Es ist die Region mit den meisten fertig gestellten Wettkampfprojekten und Stadien, die im Mittelpunkt des Interesses steht.



"Die großen CISM Military World Games werden China Ruhm bringen, und wir stellen uns der nationalen Aufgabe, sie zum Erfolg zu führen", sagte Peng Hao, Leiter des Verwaltungsausschusses der Wuhan Development Zone. Nach seinen Worten muss der gesamte Bezirk im Wettlauf mit der Zeit alle Anstrengungen unternehmen, um mit hervorragenden, grandiosen und fantastischen CISM Military World Games im chinesischen Stil den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zu feiern.



Seit dem Start der Vorbereitungen auf die Spiele hat die Wuhan Development Zone viel Arbeit geleistet und für das Event eine moderne und intelligente Befehlszentrale mit "schlanker Struktur, allen Funktionen, professioneller Hilfe, reibungslosen Abläufen und effizienter Befehlshierarchie" eingerichtet. Die gesamte Region soll im Kampfgeist mit entschlossenem Herzen ihre Kraft und Weisheit bündeln, um die Spiele bestmöglich zu unterstützen.



Die Dongfeng Avenue, an die sich Firmen reihen, die eine jährliche Industrieleistung von über 100 Milliarden Yuan erwirtschaften, war in den letzten Tagen ziemlich verkehrsreich. Im landesweit größten 5G-Demonstrationsgebiet für autonomes Fahren laufen Inbetriebnahmetests von intelligenten vernetzten Fahrzeugen. Mit Seeblick von der nördlichen Prince Lake-Brücke entdeckt man eine Ansammlung von Seerosen mit kleinen Blüten und Wasserpflanzen, die sich mit den Wellen wiegen. An der Kreuzung Dongfeng Avenue und Sanjiaohu Road sind Landschaftsgärtner mit dem Beschneiden von Bäumen beschäftigt, während Freiwillige mit Bändern Fußgänger auf dem Weg zur U-Bahn über die Straße führen.



Seit dem Beginn der Vorbereitungen auf die Spiele sieht sich die Development Zone in einem Wettlauf mit der Zeit, um die Entwicklung verschiedener Projekte voller Tatendrang und mit hoher Moral und hohen Standards voranzutreiben. In der Wuhan Development Zone wurde extra für die Spiele ein neues Medienzentrum errichtet. Mit 4 überirdischen und 2 unterirdischen Stockwerken erstreckt es sich auf eine Fläche von insgesamt 43.900 Quadratmetern. Wie ein schwimmender Flugzeugträger erhebt sich das Medienzentrum über die Zone.



Mit der Modernisierung der Infrastruktur wurde ein solides Fundament für die erfolgreiche Ausrichtung der Spiele gelegt. In der Zone haben sich 500.000 Menschen als Freiwillige gemeldet, um mit guten Manieren die zivilisierte und lebendige Lokalkultur zu demonstrieren.



In der Wuhan Development Zone sind Tausende Freiwillige und Hunderte Freiwilligen-Teams aus Mitgliedern der KPCh, alten und jungen Menschen, Veteranen, Firmenmitarbeitern, Frauen und Ortsansässigen aktiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Sie zeigen Präsenz und leisten Freiwilligendienste, beispielsweise als Fußgängerlotsen, öffentliche Sicherheitspatrouille oder Sicherheitsinspekteure. Sie spornen zu guten Manieren an, damit Besucher des Events eine positive Erinnerung mit nach Hause nehmen.



"Die Stadt ist voll mit Freiwilligen, die ihre Arbeit beherrschen. Die Wuhan Development Zone begrüßt Gäste aus aller Welt", sagte der Zhuanyang Street-Freiwillige Xie Nan. Er ist einer von mehr als 500.000 Freiwilligen in der Zone, die stolz darauf sind, dass Wuhan der Hauptveranstaltungsort der Spiele ist und die Development Zone dabei eine tragende Rolle spielt. Freiwillige wie Xie wurden gründlich geschult, damit sie genau über das Event Bescheid wissen. "Wir werden die Spiele voller Tatendrang und auf erstklassigem Niveau unterstützen", sagte Xie.



Wuhan glänzt durch eine wunderschöne Landschaft und nette Menschen, die den Charme der Stadt ausmachen. Die Wuhan Development Zone nutzt die Austragung der Spiele dazu, ihr äußeres Erscheinungsbild, die Umwelt und die Lebensgrundlage der Menschen durch konzentrierte Maßnahmen zu verbessern.



Die Wuhan Development Zone wird im Wettlauf mit der Zeit und dem Wetter alles für erfolgreiche Spiele tun. Die Stadt wird belebt durch alle möglichen Vorbereitungen, die mit großem Engagement vorangetrieben werden, sagte Peng.



Links zu Bildanhängen:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=347297



Pressekontakt:



Herr Cao

+86-10-6307-4558



Original-Content von: The Publicity Department of Wuhan Development Zone, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137005/4398787