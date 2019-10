Das auf die Entwicklung personalisierter Impfstoffe gegen Krebs spezialisierte Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech (WKN: A2PSR2) hat es also, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, tatsächlich geschafft - die Aktie (genauer: der ADS) ist nun an der NASDAQ gelistet. Allerdings musste man, um den Börsengang noch zu retten, den Anlegern große Zugeständnisse machen. So wollte BioNTech eigentlich 13,2 Mio. ADS zwischen 18 und 20 US-Dollar an den Mann bringen. Jetzt wurden es leider nur 10 Mio. ADS zu 15 US-Dollar.

Somit wurden auch "nur" 150 Mio. US-Dollar (brutto) anstatt rund 250 Mio. US-Dollar erlöst. Zudem fiel der ADS gleich am ersten Handelstag unter den Ausgabepreis von 15 US-Dollar, das Papier ging mit einem Minus von mehr als -5% zu 14,24 US-Dollar aus dem Handel. Heute zeigt sich der Titel jedoch vorbörslich stark und wird aktuell außerbörslich zu 15,90 US-Dollar gehandelt. Doch letztlich spielt das keine so ganz große Rolle. Vielmehr sollte man, als interessierter Anleger, das mittel- bis langfristige Kurspotenzial beurteilen. Genau das möchte ich in diesem Artikel tun.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Dabei ist mir klar, dass eine solche Einschätzung einer Aktie immer in gewisser Weise subjektiv ist. Dies gilt gerade in der Biotechbranche, in der man ja die Aussichten für Medikamente beurteilen muss, in besonderer Weise. Vielleicht auch deshalb zeigte sich der Titel schon bei gestrigen Börsendebüt sehr volatil und setzt dies heute offenbar fort. Anscheinend sind sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...