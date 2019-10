St. Charles, Missouri (ots/PRNewswire) - Novus International, Inc., gab heute bekannt, dass François Fraudeau plant, nach 28 erfolgreichen Jahren im Unternehmen als President und Chief Executive Officer in den Ruhestand zu gehen. Der Vorstand von Novus hat beschlossen, mit Wirkung zum 1. April 2020 einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter von Novus, Dan Meagher, als President und CEO ins Unternehmen zu holen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird Dan am 14. Oktober 2019 als Executive Vice President und General Manager in das Unternehmen eintreten, bevor er im April die Funktion des President und CEO übernimmt. Dan war zuvor als President und Chief Executive Officer bei Agrivida, Inc. tätig.



"Nach 28 Jahren bei Novus und fast 8 Jahren an der Spitze des Unternehmens habe ich unserem Vorstand die Absicht mitgeteilt, zum Ende dieses Geschäftsjahres mit Wirkung zum 31. März 2020 in den Ruhestand zu gehen. Wir haben das Unternehmen umfassend durch Produktentwicklung, Innovationen und Akquisitionen diversifiziert, und gleichzeitig unsere Vision Help Feed the World umgesetzt und unsere Kernwerten bewahrt. Ich weiß, dass das starke Führungsteam und unsere großartigen Mitarbeiter das Erbe des Unternehmens unter der Führung von Dan weiter ausbauen werden. Dan und ich haben über viele Jahre zusammengearbeitet, noch bevor er sich Agrivida anschloss. Er ist eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung in der Branche für Futtermittelzusatzstoffe und Tierernährung, und ich freue mich, dass er zu Novus zurückkehrt. Ich bin sicher, dass er auf dem starken Fundament des Unternehmens aufbauen wird, um weitere Möglichkeiten für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Für das laufende Geschäftsjahr werde ich das Unternehmen zur Erreichung unserer Zielvorgaben weiter führen und dabei eng mit Dan zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übertragung meiner Aufgaben auf ihn zu gewährleisten".



Tetsu Watanabe, Vorstandsvorsitzender von Novus und Senior Vice President von Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc., kommentierte, "Der Verwaltungsrat von Novus ist dankbar für die Weitsicht, Führung und Anleitung, die François während seiner langjährigen Tätigkeit bei Novus unter Beweis gestellt hat. Unter seiner Leitung ist Novus die Diversifizierung gelungen, und das Unternehmen ist nun bereit, in die nächste Phase seines nachhaltigen Wachstums einzutreten. Wir freuen uns, auch mitteilen zu können, dass wir den nächsten Leiter für das Unternehmen bestimmt haben, und begrüßen Dan Meagher in seiner neuen Rolle. Die Tierernährung und Gesundheit ist einer der Schwerpunkte von Mitsui, und wir freuen uns, gemeinsam mit Dan und unserem Partner Nippon Soda das Geschäft von Novus weiterentwickeln zu können und dabei die Stärken beider Unternehmen zu nutzen".



Im Lauf seiner erfolgreichen Karriere im Bereich der Tierernährung hatte Dan verschiedene Positionen bei Purina Mills, MBA Poultry, Moark, Novus und zuletzt bei Agrivida inne. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Branche und mit Kunden, sowohl in den USA als auch international. Dans Leistungen werden einen enormen Mehrwert für Novus bringen, das anstrebt, sich als globaler Marktführer bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte und Lösungen für die Tierproduktion zu positionieren.



"Novus verfügt über eine einzigartige und wirklich globale Präsenz im Sektor Tierernährung. Ich freue mich darauf, wieder bei Novus und seinen Mitarbeitern zu sein, die echten Mehrwert für unsere Kunden bereitstellen. Ich fühle mich geehrt, die Nachfolge von François anzutreten und das Unternehmen weiter voranzubringen", sagte Meagher. "Die Zukunft birgt enormes Potenzial, wenn wir die vielen Möglichkeiten, die sich uns sowohl im Bereich der Tierernährung als auch der Tiergesundheit bieten, weiterverfolgen, und mit dem Erfolg von Novus weiterhin positiv zur Ernährung der Welt beitragen können".



