Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Vorstandschefs Bill McDermott auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung reflektiere die Resultate der Umstrukturierung des Unternehmens. Der Abgang von McDermott komme derweil zwar etwas überraschend, scheine aber der "langfristige Nachfolgeplanung" des Unternehmens zu entsprechen./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-10-11/14:13

ISIN: DE0007164600