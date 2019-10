Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen und dem Rücktritt des Vorstandschefs Bill McDermott auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Der Rücktritt komme unerwartet, die Ernennung von Jennifer Morgan und Christian Klein als Nachfolger sei aber ein Zeichen der Kontinuität, schrieb Analyst Julian Serafini in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das besser als erwartet ausgefallene dritte Quartal des Softwarekonzerns stütze seine Anlagethese./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 06:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 06:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-11/14:27

ISIN: DE0007164600