Die DZ Bank hat den fairen Wert für Symrise von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen besitze ein im Vergleich mit dem Branchenschnitt überlegenes Kunden- und Produktportfolio und bewege sich in einem attraktiven Marktumfeld mit geringer Konjunkturabhängigkeit, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau seien die insgesamt guten Perspektiven jedoch bereits im Kurs berücksichtigt. Der faire Wert steige wegen höherer Ergebnisschätzungen im Nutriton-Segment./la Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 10:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 12:12 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-10-11/14:39

ISIN: DE000SYM9999