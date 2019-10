Leipzig (ots) - Ab 1. November leitet Jana Cebulla die Hauptredaktion "Junge Angebote" beim MDR in Halle (Saale). Die bisherige Wellenchefin von MDR SPUTNIK tritt damit die Nachfolge von Kathrin Ruther an, die zum Schweizer Rundfunk gewechselt ist. Zu den "Jungen Angeboten" des MDR zählen neben MDR SPUTNIK und MDR TWEENS auch Bewegtbild-Formate u.a. für das ARD/ZDF-Jugendangebot "funk".



"Jana Cebulla genießt große Wertschätzung im MDR. Sie kennt die Mediennutzung der jungen Menschen und hat sich als erfolgreiche Projektmanagerin bewiesen. Wir sind sehr froh, dass sie nun für die gesamten Jungen Angebote die Verantwortung übernimmt, und stolz, dass eine interne Bewerberin aus dem MDR im offenen Bewerbungsverfahren überzeugen konnte", begründet Dr. Katja Wildermuth, Direktorin der Programmdirektion Halle, die Personalentscheidung.



Als Redaktionsleiterin bei MDR SPUTNIK hat Jana Cebulla zuletzt unter anderem neue Formate mitentwickelt, wie zum Beispiel die Morningshow "SPUTNIK Tag und Wach" mit einem starken Instagram-Auftritt oder den tagesaktuellen Podcast "Team Raimund" sowie den LGBTQ-Podcast "SPUTNIK Pride", der innerhalb kürzester Zeit zum einem der erfolgreichsten Podcasts des MDR bei Spotify geworden ist. Auch den Start von MDR TWEENS im letzten Jahr hat sie maßgeblich begleitet.



Jana Cebulla wurde 1977 in Berlin geboren, hat Germanistik, Komparatistik und Soziologie studiert sowie die Berliner Journalistenschule absolviert. Danach hat sie für verschiedene private Radiosender gearbeitet. Seit dem Jahr 2011 ist sie beim MDR angestellt und war zunächst als Redakteurin und Moderatorin bei MDR JUMP im Einsatz. 2015 wurde sie Redaktionsleiterin von MDR SPUTNIK.



