Die DZ Bank hat die Einstufung für Puma auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 49 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau seien die sehr guten Wachstumsperspektiven im laufenden Geschäftsjahr und in den kommenden drei Geschäftsjahren mehr als hinreichend vorweggenommen, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch im Branchenvergleich sei die Aktie des Sportartikelherstellers deutlich überbewertet./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 10:08 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 13:11 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-10-11/14:53

ISIN: DE0006969603