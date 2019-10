Die Wirtschaftspolitik von Trump verursacht immer stärkere Bremspuren in der amerikanischen Wirtschaft. Vor allem wegen der Industrie-Probleme sehen Ökonomen das Rezessionsrisiko für 2020 inzwischen bei 30 bis 40 Prozent.

Der Präsident gab sich optimistisch. Die Handelsgespräche mit den Chinesen liefen "wirklich gut", verkündete Donald Trump gestern nach dem ersten Verhandlungstag in Washington. Heute will er im Weißen Haus den chinesischen Delegationsleiter, Vizepremier Liu He, treffen, um eine Lösung in dem von den Amerikanern angezettelten Handelskrieg zu finden. Sollte es in den Gesprächen keinen Durchbruch geben, will Trump am Dienstag die bestehenden Strafzölle auf chinesische Importe von 25 Prozent auf 30 Prozent erhöhen, weitere Strafzölle sollen im Dezember verhängt werden. Die USA hätten dann Abgaben auf nahezu alle Einfuhren aus China verhängt - auf einen Warenwert von rund 500 Milliarden US-Dollar.

Das freilich könnte der Sargnagel für den amerikanischen Wirtschaftsboom sein, den Trump durch radikale Steuersenkungen zunächst anfeuerte und der die Arbeitslosenquote (3,5 Prozent) im Land auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gedrückt hat. Bereits seit einigen Monaten mehren sich die Krisensignale aus der weltgrößten Volkswirtschaft, die in den vergangenen Jahren fast ständig unter Volldampf stand. "Die US-Konjunktur läuft nicht mehr rund.

Die Stimmung in der amerikanischen Industrie hat sich in den vergangenen ...

