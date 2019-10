Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die BP-Aktie anlässlich einer Wertminderung durch den Verkauf von Unternehmensteilen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Er habe die Auswirkungen nun in seinen Schätzungen berücksichtigt, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anpassungen seien aber auf das dritte Quartal und im kleineren Ausmaß auch auf dieses Geschäftsjahr beschränkt./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 11:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-10-11/15:01

ISIN: GB0007980591