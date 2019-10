Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor dem am 30. Oktober erwarteten Quartalsbericht auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Auch wenn der Flugzeughersteller 18 Flugzeuge weniger als im dritten Quartal 2018 ausgeliefert habe, rechne er mit soliden Zahlen, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 11:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2019 / 11:32 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-10-11/15:04

