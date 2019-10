congatec richtet Börsenpläne auf 2020 aus DGAP-News: congatec Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang congatec richtet Börsenpläne auf 2020 aus 11.10.2019 / 15:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG congatec richtet Börsenpläne auf 2020 aus Deggendorf, Deutschland, 11. Oktober 2019 - Die congatec Holding AG, ein führender Anbieter von leistungsstarken Embedded-Computing-Produkten, die Funktionalität im schnell wachsenden IoT-Bereich ermöglichen, hat heute gemeinsam mit ihren bestehenden Aktionären entschieden, die Pläne für den Börsengang aufgrund des aktuell schwierigen Marktumfelds auf das Jahr 2020 auszurichten. Jason Carlson, Vorstandsvorsitzender von congatec: "Wir haben von internationalen institutionellen Investoren hohes Interesse und positives Feedback erhalten. Vor dem Hintergrund des aktuellen Marktumfelds hat congatec allerdings beschlossen, den geplanten Börsengang im Jahr 2020 in Angriff zu nehmen. Wir werden uns weiterhin auf die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und die Festigung unserer Führungsposition im schnell wachsenden Computer-on-Module-Markt konzentrieren und den Börsengang wieder aufnehmen, wenn die Märkte günstiger sind." Die Gesellschaft wird das Kapitalmarktumfeld beobachten, um den Börsengang wieder aufzunehmen. Über congatec congatec ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Embedded-Computing-Produkten. Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, dem Transportwesen, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. Im Segment Computer-on-Module ist congatec globaler Marktführer mit einer exzellenten Kundenbasis von Start-ups bis zu internationalen Blue-Chip-Unternehmen. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deggendorf erwirtschaftete 2018 einen Umsatz in Höhe von 133 Mio. USD. Kontakt für Presseanfragen: Nicole Schüttforth Kirchhoff Consult AG Phone: +49 40 60 91 86 64 E-Mail: nicole.schuettforth@kirchhoff.de Weitere Informationen finden Sie unter www.congatec.com. 11.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 889041 11.10.2019 AXC0156 2019-10-11/15:09