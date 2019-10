Tausende Brücken in Deutschland sind sanierungsbedürftig. Mit einem Milliardenprogramm will die Bahn die Infrastruktur nun modernisieren.

Die Deutsche Bahn will in den kommenden zehn Jahren bundesweit rund 2000 Eisenbahnbrücken mit einem Aufwand von 4,5 Milliarden Euro erneuern. Dies kündigte DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Freitag in Hannover bei der Inbetriebnahme der 875. seit 2015 sanierten Bahnbrücke an. Bis Jahresende sollen 900 Brücken erneuert sein, über drei Milliarden Euro wurden dafür investiert.

Marode Brücken bereiten der Bahn seit einigen ...

