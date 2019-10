FRANKFURT (Dow Jones)--Die strategische Partnerschaft von Metro mit dem chinesischen Einzelhändler Wumei Technology über sein China-Geschäft ist in trockenen Tüchern. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wurde die angekündigte Vereinbarung abgeschlossen. Metro fließen über 1,0 Milliarden Euro zu, überdies beteiligt sich der Konzern an dem Käufer.

Metro verkauft seine gesamte indirekte Beteiligung an Metro China an eine Tochtergesellschaft von Wumei. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von etwa 1,9 Milliarden Euro zugrunde. Als Gegenleistung erhält Metro neben den gut 1,0 Milliarden Euro eine Beteiligung von 20 Prozent an Wumei als künftiger Muttergesellschaft von Metro China.

Der Vollzug dieser Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Mit dem Deal macht Metro einen Quantensprung in Richtung des beabsichtigten Strategieschwenks zu einem reinen Großhändler. Das China-Geschäft besteht primär aus Einzelhandelsaktivitäten. Anfang Oktober hat Metro bereits den geplanten Verkauf des Real-Hypermarkt-Segments an den Hamburger Immobilieninvestor Redos beim Bundeskartellamt angemeldet.

In China soll mit Hilfe von strategischen Partnern das Wachstum beschleunigt werden. Metro hat aber keine Pläne, sich komplett aus dem wichtigen Wachstumsmarkt zurückzuziehen, in dem das Unternehmen seit 1996 vertreten ist.

