Die Börsen brennen heute ein regelrechtes Feuerwerk ab. Der DAX springt über 12.400 Punkte und auch an der Wall Street drehen die Indizes kräftig auf. Bei den Einzelthemen geht es heute um Caterpillar, Apple, John Deere, Alibaba, Baidu, Baozun, Micron Technology, Amazon und Shopify. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.