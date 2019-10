Mainz (ots) -



Montag, 14. Oktober 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Ernährungstrend Intervallfasten - Wie funktioniert das?

Lernen durch ein Fernstudium - Von zu Hause aus studieren

Wie Akupunktur helfen kann - Wann die kleinen Nadeln sinnvoll sind



Gast: Prof. Dr. Andreas Michalsen, Ernährungsmediziner



Montag, 14. Oktober 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



Geisterzug durch Thüringen - Passagiere erst ab Niedersachsen

Expedition Deutschland: Dülmen - Ein Leben für Glanzbilder

Dorfkinder: Mareike - Angekommen in der neuen Familie



Montag, 14. Oktober 2019, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Jana Pareigis



Die Queen und der Brexit - Eröffnungsrede im britischen Oberhaus

Protestmarsch nach Bonn - Bauern-Demo gegen das Agrarpaket

Ach, du dickes Ding! - Europameisterschaft im Kürbiswiegen



Montag, 14. Oktober 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Sandra Maria Gronewald



150 Jahre Alpenverein - Faszinierende Bergwelt



Montag, 14. Oktober 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Thomas Kretschmann als Fotograf - Ausstellungseröffnung in Berlin

Neues von Frank Zander - Bummel durch Berlin-Neukölln

Haakon und Mette-Marit in Düsseldorf - Das Kronprinzenpaar auf Reisen



Montag, 14. Oktober 2019, 19.25 Uhr



WISO

Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Fernstudium - So finden Sie das richtige Angebot



Noch einmal was Neues anfangen, neue Perspektiven entwickeln oder

einfach Wissen vertiefen. Immer mehr Menschen interessieren sich für

ein Fernstudium. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der

Studierenden tatsächlich verdoppelt. Denn das Fernstudium ist eine

gute Möglichkeit, sich neben Job und Familie oder einfach nur orts-

und zeitunabhängig weiterzuentwickeln.

Zahlreiche private Fernhochschulen und die einzige staatliche

Fernuniversität Hagen bieten ein kaum überschaubares Angebot. Aber

welches passt zu den eigenen Bedürfnissen? Wie läuft so ein

Fernstudium eigentlich ab? Für wen kommt es infrage? Was sind die

Vor- und Nachteile? Und worauf gilt es bei der Auswahl zu achten? Das

und mehr im WISO-Tipp.



Weitere Themen:

Der Preis des Billigfliegens - Wie Kabinenpersonal ausgenutzt wird

Lebensmittelfälschern auf der Spur - Gepanschter Honig - teuer

verkauft

Strom-Wechselassistenten im Check - Wie Sie einfach Geld sparen

können

Pressekontakt:



ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4398995