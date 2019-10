Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Hugo Boss wieder. Der Modekonzern hat jüngst seine zweite Gewinnwarnung in diesem Jahr veröffentlicht. Damit gerät die Wachstumsstrategie von Vorstandschef Langer in Gefahr. Bei den Verkäufen steht TUI auf dem zweiten Platz. Der Reise- und Touristikkonzern hat die ?Aktion Sorgenfreie Buchung? gestartet, wonach die Kunden bis zum 20. Oktober Pauschalreisen ohne Anzahlung buchen können.