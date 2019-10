Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Ebay im Vorfeld der Zahlen von 49 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das neue Ziel resultiere aus veränderten Wechselkurseinflüssen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Prognose. Für 2019 rechnet Ju nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,74 Dollar nach 2,76 Dollar./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 20:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-10-11/16:27

ISIN: US2786421030