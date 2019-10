Düsseldorf (ots) - Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt Düsseldorf will Testkommune für das Nahverkehrs-Jahresticket zum Preis von 365 Euro werden. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will dazu nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) eine entsprechende Bewerbung bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) einreichen. Die Bundesregierung will die Auswirkungen eines solchen Tickets im Zuge ihrer Maßnahmen zum Klimaschutz in zehn Städten untersuchen. Geisel verweist nach Informationen der Zeitung unter anderem auf die in Düsseldorf neu eingerichteten Umweltspuren. Die Stadt könnte bei einer Zustimmung des Ministeriums auf viel Geld hoffen: Die Vergünstigung des Jahrestickets würde Düsseldorf nach Berechnungen des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr mindestens 34 Millionen Euro im Jahr kosten; Geisel erhoffe sich, schrieb die Zeitung, dass der Bund diese Mindereinnahme ausgleicht. Die österreichische Hauptstadt Wien hatte als Erste mit dem Jahresticket für 365 Euro Aufsehen erregt.



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4399029