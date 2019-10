die aktivsten Derivate der Börse Stuttgart TUI Call HZ2C8D (-) http://bit.ly/312FVg9 Dow Jones Call PX4HKR (+) http://bit.ly/33lUzR6 Gold Call PX2HLH BNP (+/-) Cancom Call UV94K2 (++) http://bit.ly/2MuA51x Nemetschek Call VF9D2H (++) http://bit.ly/2M5aWLW SAP Call PZ5SCS (--) http://bit.ly/2M4pMlX Zuversicht nicht nur im Dax - auch an den europäischen Börsen. Gründe sind Hoffnungen auf eine positive Wende im Handelsstreit Fortschritte in den Brexit Verhandlungen und auch auf die Europäischen Zentralbank (EZB), denn die Inflation in Europa sinkt immer weiter. So macht der Dax in dieser Woche dann doch etwa 400 Punkte gut und bügelt den verhagelten Auftakt in den Monat Oktober wieder aus. Den Wirtschaftsausblick der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß