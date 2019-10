Bereits heute früh um 7:00 Uhr veröffentlichte Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94) seine aktuellen vorläufigen Neunmonatszahlen. Demnach erzielte der Konzern in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2019 einen Gesamtumsatz in Höhe von 509 Mio. Euro, was einer Steigerung um +31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dabei wuchs der Umsatz in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) nur um +26,3%, wohingegen er international nahezu, um +80%, explodierte. Das organische Umsatzwachstum lag bei guten +28%.

Isoliert betrachtet ergab sich somit für das dritte Quartal 2019 ein Umsatzwachstum um +30%, von 131,3 auf zuletzt 170,7 Mio. Euro gegenüber dem dritten Quartal 2018. Gegenüber dem zweiten Quartal reichte es immer noch für eine Umsatzsteigerung um +4,3%. Schon aufgrund des saisonal bedingt höheren Bestellvolumens rechnet das Management auch im bereits laufenden vierten Quartal mit weiterem Wachstum. Daher hat der Vorstand die eigenen Prognosen, die einen Jahresumsatz von rund 700 Mio. Euro vorsehen, nochmals bestätigt.

