Vaduz (ots/ikr) - Am Mittwoch, 23. Oktober 2019 findet um 18:00 Uhr in der Aula der Primarschule Ebenholz (Fürst-Franz-Josef-Strasse 38, 9490 Vaduz) eine Informationsveranstaltung zu den beiden Projekten «Energie- und Klimapioniere» sowie «Energie- und Klimawerkstatt» der Stiftung myclimate statt. Die beiden Projekte werden vom Land Liechtenstein und von privaten Sponsoren im Rahmen einer Public-Private-Partnership getragen. Die Veranstaltung wird mit Grussworten von Regierungsrätin Dominique Hasler eröffnet. Im Anschluss an den Anlass besteht bei einem Apéro die Möglichkeit, Fragen zu vertiefen. Alle Interessierten sind herzlich zu der Informationsveranstaltung eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung per E-Mail bis am 18. Oktober 2019 gebeten:



fl-pioniere@myclimate.org



Energie- und Klimapioniere



Dieses Projekt richtet sich an Kindergärten sowie Primar- und Sekundarschulen. Es soll junge Menschen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe ermutigen, ihren Handlungsspielraum zu entdecken, indem sie im Klassenverband Projekte zum Schutz des Klimas und der Umwelt entwickeln und umsetzen. Den Lehrpersonen wird mit dem Projekt direkte Unterstützung geboten, Teilbereiche der Leitidee «Bildung für Nachhaltige Entwicklung» des neuen Lehrplans «LiLe» umzusetzen.



Energie- und Klimawerkstatt



Das Projekt «Energie- und Klimawerkstatt» richtet sich an Ausbildungsbetriebe im Bereich der dualen Berufsbildung und gibt den Lernenden in Liechtenstein die Gelegenheit, ihre Berufskenntnisse für die Entwicklung energie- und ressourcensparender Projekte zu nutzen.



Das Ziel der beiden Projekte ist, die Kinder und Jugendlichen zu befähigen, aktiv an der Analyse und Bewertung von Entwicklungsprozessen mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung teilzuhaben, sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im eigenen Leben zu orientieren und nachhaltige Entwicklungsprozesse gemeinsam mit anderen in Gang zu setzen. Mit diesem umfassenden Ansatz wird ein wichtiger Beitrag zur nationalen Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (SDGs) geleistet.



Kontakt:



Ministerium für Inneres, Bildung und Umwelt

Johann Wucherer

T +423 236 64 71



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100833862