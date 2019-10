Leipzig (ots) - "MDR vor Ort" feiert mit und sendet live von der Jubiläumstour auf der Elbe am Samstag, 12.10.2019



Ein historischer Schaufelraddampfer, 150 Gäste und ein Jubiläum: einen ganzen Nachmittag feiert das MDR-Fernsehen eine der erfolgreichsten Sendungen seiner Geschichte. Die Unterwegs-Reihe zeigt seit 25 Jahren jeden Sonnabend besonders schöne Gegenden in Mitteldeutschland, stellt interessante Menschen und deren Geschichten vor, entdeckt Sehenswertes gleich um die Ecke.



Das Beste vom Besten gibt's an diesem Sonnabend zu sehen: drei Wunschfolgen Unterwegs, gewählt von den MDR-Zuschauern, die sich auch noch bewerben konnten, gemeinsam mit den Unterwegs-Moderatorinnen und Moderatoren vier Stunden lang auf einem historischen Schaufelraddampfer durchs Elbtal bei Dresden zu gleiten. Was für ein Wiedersehen! Das die Zuschauer live mitverfolgen können, wenn sich "MDR vor Ort"-Moderator Alex Huth ab 15.40 Uhr direkt vom Dampfer meldet, um die besten Geschichten der Unterwegs-Fans zu hören, mit den Machern hinter die Kulissen schauen zu können und gemeinsam zu feiern.



Dazu haben die Unterwegs-Macher tief in den Archiven gekramt, um lustige, bewegende, aufregende Momente aus den Sendungen der vergangenen 25 Jahre präsentieren zu können. Für die Fans, die sich aus Bremen genauso angemeldet haben wie aus der Börde, aus Detmold und Dresden, Illmenau und Jessen. Und für alle Fernsehzuschauer, die ab 15.40 Uhr zum Mitfeiern eingeladen sind.



Der Nachmittag im MDR-Fernsehen:

15.40 Uhr: "MDR vor Ort" - live von der Unterwegs-Jubiläumstour auf

der Elbe

15.55 Uhr: Wunschfolge: "Unterwegs auf der Saale"

16:30 Uhr: "MDR vor Ort" - live von der Unterwegs-Jubiläumstour auf

der Elbe

16:45 Uhr: Wunschfolge: "Unterwegs in Wernigerode"

17:15 Uhr: "MDR vor Ort" - live von der Unterwegs-Jubiläumstour auf

der Elbe 17:30 Uhr: Wunschfolge: "Unterwegs in Meißen - von Wein,

Wettinern und weißem Gold"

18:00 Uhr: "MDR vor Ort" - live von der Unterwegs-Jubiläumstour auf

der Elbe

18:15 Uhr: "Unterwegs - in Bad Köstritz" Pressekontakt:



