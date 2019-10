Berlin (ots) - "Endlich offen. Hallo Berlin. Wir freuen uns auf unsere Gäste. The Student Hotel ist Anlaufpunkt für Jeden, vom Studenten bis zum Young Professional und Big Dreamer - mit unserem Angebot bieten wir die Möglichkeit sich zu entfalten." Charlie MacGregor, Gründer & CEO



The Student Hotel ist purer Zeitgeist: Co-Living für Studenten, Hotel, Veranstaltungsort und Co-Working Space in einem. Hier kommen kreative Köpfe aus allen Ländern und Disziplinen zusammen. Es ist ein Ort für all diejenigen, die stets abenteuerlustig sind und über den Tellerrand hinausblicken wollen.



The Student Hotel ändert nicht nur die Regeln, sondern mit etwas Glück gleich die ganze Welt. Gründer Charlie MacGregor bewies sich als Vordenker der Branche. Bereits 2004 hatte er diese vorausschauende Idee. Die Vision einer "Complete Connected Community" wurde 2012 mit der Eröffnung vom The Student Hotel in Rotterdam zum ersten Mal realisiert und wird seither in Amsterdam, Paris, Florenz, Barcelona und weiteren europäischen Städten aktiv gelebt.



Das Gemeinschaftsgefühl schlägt sich in dem speziell designten Ansatz nieder: In insgesamt über 450 modernen Zimmern, einem Outdoor-Kino, Fitnessstudio, lokalem Coffee-Shop in Kooperation mit Concierge Coffee, Co-working Space und der hauseigenen Restaurantkette The Commons wird das Zusammenleben zelebriert. Anstatt im Zimmer zu verweilen, sollen Gäste connecten und die Welt von morgen denken. Zwischenmenschlicher Austausch ist das Stichwort, denn im The Student Hotel kommen Arbeit, Vergnügen, Design und Komfort zusammen und schaffen eine inspirierende Atmosphäre für alle.



Neben den inneren Werten stimmen auch die Äußeren. Gelegen im pulsierenden Zentrum Berlins, dem Alexanderplatz, hebt The Student Hotel sich im Design deutlich von anderen Hotels ab. Egal wo man hinschaut, trifft man auf eye-catching Looks. Die knallige Kombination aus Retro Memphis- und Berliner 80s-Chick spiegelt die Dynamik von The Student Hotel, seiner Gäste und der Umgebung perfekt wider.



FACTS

The Student Hotel Berlin

Alexanderstraße 40, 10179 Berlin

Nächste U-Bahn-Station: Alexanderplatz 475 Zimmer auf acht Etagen:

158 Hotelzimmer ab 79 EUR

282 Co-Living Zimmer für Studenten ab 767 EUR pro Monat

