Durch thermische Einflüsse können Brandgefahren, Verbrennungen oder Zersetzungen von Materialien entstehen. Auch Schutzmaßnahmen gegen Flammenverbreitung und Rauch, sowie gegen die Beeinträchtigung elektrischer Anlagen für Sicherheitszwecke sind hier beschrieben.

Gegenüber der Vorgängernorm sowie der Berichtigung gibt es nun wesentliche Änderungen. Es fand eine komplette Überarbeitung des Abschnitts 421.7 »Schutz vor Auswirkungen von Fehlerlichtbögen« statt.

Die neu erschienene Norm ist ab dem 1.10.2019 anzuwenden. Im Gegensatz zur Vorgängernorm aus dem Jahr 2016 bezieht man sich nun wieder auf eine Übergangsfrist bis zum 30.9.2021 für Anlagen, die sich in Planung oder im Bau befinden. In der Ausgabe von 2016 wurde von dieser Formulierung abgewichen und eine Übergangsfrist bis zum 18.12.2017 ausgesprochen. Alle Anlagen die damals entsprechend nach dem 18.12.2017 fertiggestellt wurden, sich aber im Bau befanden, mussten nach der neuen Norm errichtet werden. Die neue Formulierung in der ...

