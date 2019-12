Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Eindhoven (pta014/17.12.2019/11:57) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") hat den Zuschlag erhalten, eine Forschungsanlage zur thermischen Behandlung von Biomassen zu errichten. Das Unternehmen gewann die europaweite Ausschreibung des Projekts ":metabolon". Projektträger ist der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV). ":metabolon" besitzt eine internationale Strahlkraft für innovative und zukunftsweisende Reststoffnutzung. Die A.H.T. erhielt aufgrund ihres überzeugenden Konzepts den Zuschlag. Die geplante Forschungsanlage basiert auf dem effizienten Doppelfeuer-Gaserzeuger mit zwei Vergasungs-zonen. A.H.T. wird die Anlage speziell auf die Erforschung neuer Einsatzstoffe ausrichten. Die Anlage wird flexibel aufgebaut, damit die thermische Umsetzung einer breiten Palette an biogenen Reststoffen wissenschaftlich untersucht werden kann. Gero Ferges, CEO der A.H.T., führt hierzu aus: "Die Nutzung von biogenen Reststoffen für eine klimaneutrale Strom- und Wärme-Gewinnung sowie die Abspaltung von Elementen aus dem Synthesegas gewinnt nun auch auf kommunaler Ebene an Bedeutung. Wir sind stolz darauf, als Technologielieferant den Zuschlag erhalten zu haben. Zusammen mit den international bestens bekannten Projektpartnern wird diesem Projekt eine über unsere regionalen Grenzen hinaus hohe Aufmerksamkeit zuteil werden." Weitere Informationen zum Bergischen Abfallwirtschaftsverband und dem :metabolon Institut finden Sie hier: https://www.bavweb.de



Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. WKN: A12AGY ISIN: NL0010872388



Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com



ISIN(s): NL0006129066 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt



