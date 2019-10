Der Terrorist von Halle streamte seinen Anschlag live auf Twitch. Er ist nicht der erste "Active Shooter", der ein Video seiner Tat per Live-Übertragung im Internet verbreitet. Können Twitch und andere Plattformen etwas dagegen tun? Und wenn ja, was? Am 09. Oktober, dem jüdischen Feiertag Jom Kippur, passierte Halle0910: Ein Mann attackierte mit teils selbst gebauten Waffen eine Synagoge in Halle, versuchte ins Gebäude einzudringen, scheiterte, und tötete danach zwei Unbeteiligte, verwundete zwei weitere schwer. Nach kurzer Flucht wurde er letztendlich festgenommen. Dass die Tat antisemitisch motiviert war, und dass gegen ihre Ursachen, die...

