Wie in jedem Jahr vergibt Google die Material Design Awards. Diesmal können sich vier App-Entwickler, die nach Googles Aussage die Material-Philosophie zum Leben erwecken, über die Auszeichnung freuen. Die Material Design Awards vergibt Google seit einigen Jahren für jene Apps, die nach Bewertung durch die Expertenjury die Material-Richtlinien am besten umsetzen. Dabei geht es zum einen um die Einhaltung der Spezifikation, zum anderen um deren kreativen Einsatz und zuletzt um den Nutzwert der entstandenen Apps. Preisträger in vier Kategorien gesucht Die Preisvergabe folgt keiner festen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...