Darauf haben Börsianer lange warten müssen. Es scheint eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China zu geben. Entsprechend positiv reagierte die Wall Street zum Wochenausklang und klopft an die runde Marke von 27.000 Punkten an. Erste Details zu den Gesprächen Der Optimismus ist zurück an der Börse. Es scheint sich eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...