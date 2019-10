Potsdam (ots) - Stellen Sie sich vor, Sie sind Nachrichtenmoderator und interviewen einen ranghohen Politiker. Sie stellen kritische Fragen vor laufender Kamera und werden von Ihrem Interviewpartner persönlich bedroht. Im Nachhinein fordert seine Partei Ihre Entlassung. Genau dies ist Armin Wolf, politischer Fernsehjournalist und Moderator der Nachrichtensendung ZIB2 im ORF, widerfahren, als er im April den Generalsekretär der rechtspopulistischen Partei FPÖ interviewte. Und es ist nicht das erste Mal, dass Wolf für seine kritischen Fragen massiv angegriffen wird.



Armin Wolf steht für den Dialog mit den Mächtigen, er hat unter anderem Lech Walesa, Vaclav Havel, Henry Kissinger, Al Gore, Saddam Hussein, Yassir Arafat, Shimon Peres und kürzlich Vladimir Putin interviewt. Und er lässt sich nicht einschüchtern von Drohungen und Kritik, sondern steht zu seiner Haltung, Interviewpartner immer auf die gleiche Art und Weise zu befragen: "Ich konfrontiere sie mit Kritik, Widerspruch und Gegenargumenten zu ihrer politischen Position. Wenn ein Politiker behauptet, zwei mal zwei wäre fünf, ist es natürlich die Aufgabe von Journalist*innen, es besser zu wissen und klarzustellen, dass das nicht stimmt. Und zu hinterfragen, warum das gesagt wurde und welche Interessen dahinter stecken könnten."



Geleichzeitig steht Armin Wolf auch für den Dialog mit dem Publikum: "Ich bin der Überzeugung, dass Medien und Journalist*innen ihre Arbeit und ihr Handwerk heute sehr viel mehr öffentlich erklären und transparent machen müssen als früher - um das Vertrauen des Publikums zu behalten und um sich Kritik zu stellen." Der begeisterte Twitterer und aktive Blog-Autor sieht das Erreichen des Publikums neben Aufklärung und Information als zentrale Aufgabe von seriösem Journalismus und folgert: "Wenn das Publikum nicht mehr zu uns kommt, müssen wir eben zu ihm."



Für seine aufrechte und transparente Haltung als Journalist wurde Armin Wolf am Freitagabend in Potsdam vor 450 geladenen Gästen der Titel Europäischer Journalist des Jahres 2019 verliehen. Die Vergabe fand statt im Rahmen der PRIX EUROPA Awards, bei denen 15 weitere Preise verliehen wurden.



Die Auszeichnung Europäischer Journalist des Jahres wurde zum 9. Mal vergeben. Zu den ehemaligen Preisträgern zählen der türkische Publizist Can Dündar, die BBC-Legende Sir David Attenborough und die deutsche Filmproduzentin Regina Ziegler. Im letzten Jahr wurde Laurent Richard geehrt, französischer Investigativ-Journalist und Gründer von Forbidden Stories, einer gemeinnützigen Organisation, die Recherchen und Arbeiten von getöteten Journalisten fortsetzt.



Der PRIX EUROPA ist ein seit 1987 bestehender Medienwettbewerb, bei dem jedes Jahr Medienschaffende des gesamten Kontinents die besten europäischen Fernseh-, Radio und Digital Media Produktionen des Jahres auszeichnen.



