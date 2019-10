Mastercard, Stripe und Ebay wollen sich Libra doch nicht anschließen, teilten sie kurz vor einem wichtigen Treffen in Genf mit.

Facebooks Kryptowährung Libra verliert weitere Mitglieder. Der Zahlungsdienstleister Stripe, das Kreditkartenunternehmen Mastercard und der Marktplatz Ebay kündeten am Freitag ihren Rückzug an. Libra war maßgeblich von Facebook konzipiert worden. Die digitale Währung sollte jedoch von der sogenannten Libra Association gesteuert werden, einem Verein in Genf, dem sich bei der Vorstellung des Projektes im Juni 28 Unternehmen angeschlossen haben.

Für Montag ist eine Sitzung der Libra-Mitglieder in Genf ...

