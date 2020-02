Facebook ist mit seiner geplanten Kryptowährung Libra mit großen Ambitionen an den Start gegangen. Inzwischen haben einige namhafte Partner, darunter auch MasterCard, die Reißleine gezogen. Dessen CEO hat eine überraschende Erklärung für den Rückzug parat.? MasterCard-Chef nennt Gründe für Rückzug von der Libra Association? Geschäftsmodell wenig verständlich? Bereitschaft, gesetzliche Vorschriften einzuhalten in der KritikIm Interview mit der "Financial Times" hat der Chef des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...