FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat es am Freitagabend im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien kaum handelbare Nachrichten gegeben. Neuigkeiten gab es zu Daimler - aber keine guten: Der Autobauer wird voraussichtlich eine mittlere sechsstellige Zahl an Fahrzeugen zurückrufen müssen. Darunter seien - wie bekannt - 260.000 Fahrzeuge des Vorgängermodells des aktuellen Sprinters, teilte die Daimler AG mit. Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) habe dem Unternehmen nach Abschluss des bereits bekannten Anhörungsverfahrens zu Fahrzeugen mit bestimmtem Dieselmotor der Abgasnorm Euro 5 einen Rückrufbescheid für Europa ausgestellt. Daimler kündigte an, auch gegen diese Anordnung Widerspruch einzulegen. Die Titel wurden daraufhin 1 Prozent schwächer gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.481 12.512 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 16:57 ET (20:57 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.