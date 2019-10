Der Libra Association bläst scharfer Wind aus der Politik entgegen. Das schreckt offenbar zunehmend ab. Nach Paypal haben jetzt Mastercard, Visa, Stripe und Ebay erklärt, nicht länger am Projekt teilnehmen zu wollen. Nur eine Woche nach Paypal und drei Tage vor dem ersten offiziellen Treffen der Mitglieder der Libra Association in Genf ziehen sich weitere strategische Partner zurück. Wie die Financial Times (Paywall) berichtet, haben die Schwergewichte Mastercard, Visa, Stripe und Ebay, sowie der führende Latein-amerikanische Zahlungsdienstleister Mercado Pago ihren Rückzug aus Facebooks Krypto-Projekt ...

