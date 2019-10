Es gibt viele Dinge, vor denen sich Menschen fürchten oder Angst haben. Was mir derzeit sehr schwer im Magen liegt und wo mich ein leicht erschreckendes Gefühl beschleicht, ist die sogenannte Künstliche Intelligenz oder kurz KI. Denn was hier im Moment in Verbindung mit der Digitalen Revolution vonstattengeht, beunruhigt mich wirklich. Die Vorstellung, dass bald alles miteinander vernetzt sein wird und Maschinen in der Lage sein werden, quasi selbst zu denken und eigenständig Entscheidungen zu treffen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...