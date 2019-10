von Jörg Lang, Euro am SonntagOffizielle Begründung ist, dass Kinnevik den Anteil seiner Investments an notierten Unternehmen zurückschrauben will. Im Moment liegt der bei 80 Prozent. Weil es auf eine Parität hinauslaufen soll, könnten weitere Zalando-Aktien zur Disposition stehen. Kurz- bis mittelfristig sicherlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...