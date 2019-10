Wochenrückblick KW 41: Donald Trump verhilft DAX zu wahrem Höhenflug, SAP bereitet Konzernchef Bill McDermott gebührenden Abschied

Positive Aussagen von US-Präsident Donald Trump zu den Handelsgesprächen zwischen China und den USA haben DAX & Co zum Ende dieser Woche beflügelt. Trotz dieser Euphorie ist die Arbeit noch lange nicht erledigt. Weder für Börsianer noch für Peking und Washington.

Deutschland

In den vergangenen Jahren verband man SAP und den Erfolg der Walldorfer im Cloud-Geschäft vor allem mit einem Namen, Bill McDermott. Doch nun tritt der langjährige Konzernchef zurück. Anleger störte dies wenig. Mehr dazu hier.

Vor gar nicht allzu ferner Zeit gehörte die Wirecard-Aktie zu den absoluten Überfliegern am deutschen Aktienmarkt. Außerdem sorgten zu Jahresbeginn noch Angriffe der "Financial Times" für heftige Kursbewegungen. Es war immer was geboten. Doch seit Wochen bewegt sich der DAX- und TecDAX-Wert seitwärts. Anleger fragen sich, wann der nächste Ausbruch des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München folgt. Mehr dazu hier.

