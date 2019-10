Showdown! Es wird mal wieder Zeit für ein spannendes und brandheißes Dividenden-Duell. Heute auf dem Prüfstand: die Aktien der Aareal Bank (WKN: 540811) und Goldman Sachs (WKN: 920332). Um so viel an dieser Stelle vorweg zu nehmen: Beide Aktien sind zwar Bank-Aktien und zudem profitabel, allerdings bei ihren jeweiligen Dividenden doch recht unterschiedlich, wie wir gleich sehen werden. Was daher folgt ist ein spannender und insbesondere verschiedener Vergleich zweier Dividendenperlen mit ihren jeweiligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...