Coswig (ots) - Die Angst vor Altersarmut nimmt in Deutschland zu. Trotz Vollbeschäftigung und jahrelangem Wirtschaftswachstum befürchtet die Mehrzahl der Bundesbürger, im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein und den bisherigen Lebensstandard im Ruhestand nicht halten zu können. Laut einer repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernest & Young treibt 56 Prozent aller Bürger diese Furcht um - Tendenz steigend. "Die Rente ist aus Sicht vieler Deutscher keineswegs mehr sicher", kommentiert Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management aus Coswig die Studienergebnisse.



Viele Experten halten die Ängste der Bevölkerung vor Altersarmut für mehr als berechtigt. Die Bundesregierung hatte zwar im August beschlossen, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent gehalten und nicht abgesenkt werden soll. Allerdings beschreibt diese Zahl nur einen Durchschnittswert. Die Durchschnittsrente nach 45 Beitragsjahren soll demnach 48 Prozent des Durchschnittslohns nicht unterschreiten.



Rentenexperten halten das derzeitige, gesetzliche Rentenniveau fast durchweg für zu niedrig. Verbraucherschützer und Finanzprofis nennen vielmehr 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens als Faustformel, um im Alter den Lebensstandard halten zu können. "Mit den gesetzlichen Rentenansprüchen lässt sich dieser Wert nicht erreichen, weshalb grundsätzlich über eine private Altersvorsorge nachgedacht werden sollte", erklärt Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH.



Besonderes Augenmerk sollten Sparer bei der Planung ihrer Altersvorsorge auf die Diversifikation des Portfolios legen, also auf die Streuung ihrer Investitionen über verschiedene Asset-Klassen achten. Finanzexperten raten neben klassischen Kapitalanlagen, wie Wertpapieren und Versicherungen, auch Sachwerte, insbesondere Edelmetalle und Immobilien für die Altersvorsorge in Betracht zu ziehen. "Anleger sollten sich unbedingt alle Informationen geben lassen, um eine qualitative Produktauswahl treffen zu können, die zu den persönlichen Lebensumständen und Zukunftsplänen passt", rät Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Zentral GmbH.



Die historisch niedrigen Zinsen für klassische Geldmarktprodukte hat in den letzten Jahren zu einem Boom bei Sachwertinvestments geführt, die deutlich höhere Renditen versprechen. Insbesondere der Immobilienmarkt ist auch für private Kapitalanleger stärker in den Fokus gerückt. Investitionen in Wohneigentum sind zwar durchaus interessant, allerdings können Anleger bei der Kalkulation und Verfügbarkeit der finanziellen Mittel sehr viel falsch machen. Umso wichtiger ist die objektive Betrachtung durch einen außenstehenden Fachmann, insbesondere bei der Erstellung eines fundierten Finanzierungskonzepts. "Wer bereits in Berufsjahren eine Immobilie erwirbt, ist bei entsprechend effektiver Finanzierung im Rentenalter schuldenfrei und sichert sich ein mietfreies Wohnen im Alter", erklärt Sven Thieme. Seine Firma informiert zum Thema Sachwertinvestments.



Neben selbstgenutzten Immobilien können auch Renditeimmobilien eine Säule der Altersvorsorge sein. Anders als bei der Auswahl einer Immobilie zur Eigennutzung, die vor allem subjektiven und emotionalen Kriterien folgt, sind bei Renditeimmobilien ausschließlich objektive Maßstäbe anzulegen. Hierzu zählen Lage, Grundriss, Ausstattung, Bausubstanz und maßgeblich die Vermietbarkeit des Objekts. "Bei Renditeimmobilien muss neben der Mietrendite auch das Leerstandsrisiko berücksichtigt werden", erklärt Sven Thieme. Zusätzlich zu Finanzierungsempfehlungen, informieren die Experten und ihre professionellen Partner die Mandanten auch über staatliche Fördermöglichkeiten und steuerliche Aspekte des Sachwertinvestments.



Viele Vorsorgespezialisten raten als weitere Säule der Altersvorsorge, einen Teil des Vermögens in Edelmetallen, vor allem Gold, anzulegen. Je nach Präferenzen wird ein Anteil am Gesamtportfolio zwischen 15 und 25 Prozent empfohlen. Gerade in Krisenzeiten gilt Gold als sicherer Hafen, da es als wertstabil und inflationssicher gilt. Zudem weisen Edelmetalle nur eine niedrige Korrelation zu anderen Asset-Klassen auf. "Im Vergleich zu Kapitalanlagen besitzt Gold ein geringes Risikopotential und lässt sich jederzeit in die aktuelle Währung umwandeln und als Zahlungsmittel nutzen", erklärt Sven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH, die Vorteile von Edelmetall-Investments. Sein Unternehmen ist bundesweit mit Experten vernetzt, die ihre Mandanten bei der Investition in Edelmetalle unterstützen.



