Hamburg (ots) - Die "NDR Talk Show" erreichte mit ihrer Jubiläumssendung am Freitag, 11. Oktober, 22.00 Uhr neue Bestwerte. Die Ausgabe "40 Jahre NDR Talk Show" erzielte mit einem Marktanteil von 19,6 Prozent im Sendegebiet ihren Jahresrekord für 2019. Bundesweit verfolgten 1,396 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, der höchste Wert seit 2010.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Der große Erfolg der Jubiläumsausgabe ist ein wunderbares Geschenk des Publikums zum 40.Geburtstag. Der Zuspruch zeigt, dass die Beliebtheit der 'NDR Talk Show' über den Norden hinaus ungebrochen ist. Die Sendung mit den oft sehr unterhaltsamen und zuweilen auch ernsten Gesprächen über die verschiedensten Themen des Lebens und unserer Zeit trifft auch nach vier Jahrzehnten den Geschmack sehr vieler Menschen. Ich gratuliere dem Team der 'NDR Talk Show' zu diesem verdienten Erfolg und wünsche für die Zukunft alles Gute."



Die "NDR Talk Show" beging am Freitag mit rund 20 Gästen in 150 Minuten ihr Jubiläum.



In der Jubiläumssendung führten die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt Gespräche u. a. mit den Showgrößen Alice und Ellen Kessler, der Schauspielerin Katharina Thalbach und dem Kabarettisten Wolfgang Trepper. An Anekdoten aus 40 Jahren "NDR Talk Show"-Geschichte erinnerten außerdem die Moderatoren Alida Gundlach, Dagmar Berghoff und Carlo von Tiedemann.



Für magische Momente sorgte das Zauberer-Duo Ehrlich Brothers, mit Worten verzauberte Poetry Slammerin Mona Harry ihr Publikum. Die Comedians Atze Schröder und Konrad Stöckel, fast können sie als Stammgäste der Sendung bezeichnet werden, streuten die Prise ihres ganz eigenen Humors mit ein.



Ernsthaft und berührend war das Gespräch, das Hubertus Meyer-Burckhardt mit der 20jährigen Melanie Bierwirth über die Überwindung ihrer Krebserkrankung geführt hat.



Als Überraschung zauberte Barbara Schöneberger Mark Forster und den Chor Finkwarder Speeldeel aus dem Hut. Alle sangen gemeinsam das Lied "Chöre" und ließen Konfetti regnen.



Mit 40 Jahren ist die "NDR Talk Show" auch aktuell über die Grenzen Norddeutschlands hinaus beliebt. Das hat der Auftakt der "NDR Talk Show" am 24. September im Ersten erfolgreich bestätigt, bei der die Sendung einen Marktanteil von 11,6 Prozent erzielen konnte. Am Dienstag, 5. November, folgt hier die nächste Ausgabe.



