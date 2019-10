Das chinesische Videoportal TikTok steht im Westen vor dem Durchbruch. Auch in Deutschland gibt es Millionen Fans. Unternehmen hoffen auf den direkten Draht zur Generation Z - und unterschätzen die Risiken.

Betont harmlos schlendert Paul-Lino Krenz von hinten an seine Mutter heran. Diese sitzt im Liegestuhl und liest ein Buch. "Mama, weißt du wie ein richtig wütender Schneemann aussieht?", flötet ihr Sohn - und kippt eine komplette Tüte Mehl über ihr aus. "Hau ab, du bist so gemein!", schimpft die Mutter mit von weißem Staub bedecktem Kopf.

Mit Streichen wie diesem unterhält der 22-jährige Krenz seine Zuschauer auf der Videoplattform TikTok. Und das überaus erfolgreich. Das erste Video lud er im Januar hoch. "Als ich am nächsten Tag aufgewacht bin, folgten mir schon 500 Fans", sagt er. Mittlerweile schauen dem Berliner weltweit 870.000 Menschen zu. Damit gehört Krenz zu den erfolgreichsten deutschen Machern der TikTok-Clips, um die 15 Sekunden langen Videos, deren Themen meist Streiche, Alltägliches, Karaoke, Tänze und Haustiere sind. Ein simples Filmchen folgt dem nächsten, in einem wild-bunten, schier unendlichen Strom.

Was für die meisten Erwachsenen ein Horrorszenario ist, entwickelt bei Jugendlichen einen schwer zu bremsenden Sog. Weltweit dürfte TikTok mittlerweile 700 Millionen Nutzer erreichen - und ihre Zahl steigt rapide. Im August hängte die TikTok-App bei der Zahl der Downloads erstmals die etablierten US-Konkurrenten, die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Snapchat, ab. Auch hierzulande ist es ein Hype: 8,8 Millionen Downloads, angeblich verbringen mehr als vier Millionen Menschen regelmäßig Zeit in dem sozialen Videoportal. Und es sieht aus, als sei das nur der Anfang.

TikTok dürfte damit als erster weltweiter Erfolg der chinesischen Digitalwirtschaft Geschichte schreiben - und aufgrund seiner jungen Nutzer schon fast zwangsläufig zur interessanten Plattform für westliche Werbekunden werden. Schließlich erreichen diese so zielgenau die ansonsten schwer greifbare Generation Z. Der Versender Otto und die Bundesligisten FC Bayern und Borussia Dortmund etwa schwimmen bereits mit im TikTok-Strom, ebenso die deutschen Ableger der US-Saftmarke Punica und des schwedischen Modehändlers H&M.Schon sehen die dominierenden Konzerne aus dem Silicon Valley in dem chinesischen Newcomer einen echten Rivalen, zumal seit dessen 800 Millionen Dollar schwerer Übernahme des US-Anbieters Musical.ly im Jahr 2017. Der zählte damals bereits rund 100 Millionen Abonnenten. Gepaart mit dem chinesischen Markt und dem Erfolg im Westen, ist Google durch TikTok offenbar so alarmiert, dass der Internetriese überlegt, die vergleichbare US-Plattform Firework zu kaufen. Facebook hat mit Lasso bereits einen Konkurrenten gestartet.

Dabei sind Aktivitäten bei TikTok für die Konzerne nicht frei von Herausforderungen, mitunter ist das Werben hier gar viel riskanter als in anderen sozialen Netzwerken. Das liegt vor allem an TikToks Heimatland China. So heißt es, dass die Plattform politisch wenig wohlgefällige Inhalte zensiere, es mit dem Datenschutz nicht so genau nehme und obendrein Minderjährigen das Geld aus der Tasche ziehe. Jeder neue Vorwurf, jede neue Enthüllung über die Einflussnahme der Kommunistischen Partei kann auf Unternehmen abfärben, die TikTok durch ihre Präsenz unterstützen.

Wie viel Risiko also sind die Kunden bereit zu gehen? Wie dauerhaft kann ein Erfolg sein, der am Ende immer auch eine politische Dimension hat?

Ultimative Zeit-Totschlag-Maschine

Große Fragen für einen 36-Jährigen. So alt ist TikTok-Gründer Zhang Yiming. Der Beamtensohn hat Mikroelektronik studiert, bei Microsoft gearbeitet und schon mehrere Unternehmen gegründet. Sein erster Erfolg war die Seite Toutiao, die Nachrichten über ausgefeilte Algorithmen ...

