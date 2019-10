Berlin. Der Buchautor und Richter Thorsten Schleif sieht die Justiz in Deutschland teilweise auf dem Rückzug. "Eine schwache Staatsgewalt, die sich zurückzieht, bildet eine Art rechtsfreien Raum", sagt der Jurist, der als Vorsitzender des Schöffengerichts und als Jugendrichter am Amtsgericht Dinslaken arbeitet, im Gespräch mit dem am Montag erscheinenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...