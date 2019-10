Die Veröffentlichung der vorläufigen Umsatzerwartungen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2019 (per 31.07.) war am Donnerstag (10.10.) ein herber Schlag ins Kontor und setzte die Aktie massiv unter Druck. Die Auswirkungen auf den Sektor waren entsprechend. HEXO Corp. überraschte die Märkte am Donnerstag mit seiner Umsatzerwartung (Nettoumsatz) in Höhe von 14,5 Mio. CAD bis 16,5 Mio. CAD für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...