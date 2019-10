Der Anschlag in Halle kostet die AfD offenbar Wählerstimmen. Viele Befragte denken zudem, dass die Partei durch ihre Wortwahl rechtsextreme Gewalttaten fördert.

Nach dem Anschlag in Halle büßt die AfD einer Umfrage zufolge an Wählergunst ein. Wie RTL/n-tv am Samstag mitteilte, sei bei der Erhebung der Daten durch das Meinungsforschungsinstitut forsa eine entsprechende Entwicklung zu beobachten gewesen. Hätten sich von Montag bis Mittwoch noch 13 Prozent für die AfD ausgesprochen, seien es nach dem Anschlag am Donnerstag und Freitag nur noch elf Prozent gewesen.

Im ...

